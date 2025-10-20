Mundo

Caída global de AWS afecta apps y servicios este lunes

Caída global de AWS afecta apps y servicios este lunes
CAPTURA DE PANTALLA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, una caída en los servidores de Amazon Web Services (AWS) afectó el funcionamiento de múltiples aplicaciones, sitios web y servicios digitales, incluidos varios con presencia en México.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, el problema se originó en la región US-East-1, una de las zonas más utilizadas por AWS, y provocó fallos en apps como Amazon, Mercado Libre, BBVA, Snapchat, Reddit y Fortnite, así como en proveedores de internet mexicanos como Telmex, Izzi, Totalplay y Telcel.

La interrupción comenzó alrededor de las 2:11 de la madrugada, hora del centro de México, y generó fallas intermitentes en servicios que dependen de la nube de AWS para operar.

El impacto alcanzó a servicios de uso diario, como banca digital, redes sociales, videojuegos online y plataformas de pago, aunque hasta el momento no se reporta pérdida de datos.

AWS aseguró que la situación estaba "principalmente controlada", pero que podrían continuar presentándose errores residuales.

rmr

Caída
AWS
Amazon Web Services

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com