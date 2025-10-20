Caída global de AWS afecta apps y servicios este lunes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, una caída en los servidores de Amazon Web Services (AWS) afectó el funcionamiento de múltiples aplicaciones, sitios web y servicios digitales, incluidos varios con presencia en México.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, el problema se originó en la región US-East-1, una de las zonas más utilizadas por AWS, y provocó fallos en apps como Amazon, Mercado Libre, BBVA, Snapchat, Reddit y Fortnite, así como en proveedores de internet mexicanos como Telmex, Izzi, Totalplay y Telcel.

La interrupción comenzó alrededor de las 2:11 de la madrugada, hora del centro de México, y generó fallas intermitentes en servicios que dependen de la nube de AWS para operar.