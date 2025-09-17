Buscarán pena de muerte para acusado de asesinar al activista Charlie Kirk

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía del Condado de Utah dio un paso contundente el pasado martes: buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

En una audiencia judicial, se confirmó que la acusación contra Robinson no fue presentada mediante una imputación formal, sino a través de un documento informativo, mecanismo legal que permite iniciar un proceso con una audiencia de causa probable.

La muerte de Kirk, ocurrida hace seis días durante un evento universitario en Utah, ha desatado un debate nacional, al ser un nuevo episodio de violencia relacionado con figuras políticas en Estados Unidos.

El documento judicial detalla que Robinson, de 22 años, presuntamente actuó motivado por las creencias políticas de la víctima, aunque no se especifica de forma directa qué lo llevó a cometer el crimen.

Entre las pruebas clave que sustentan la acusación, se incluye ADN hallado en el arma usada, además de una confesión escrita que habría sido enviada por mensaje de texto.

El expediente revela que además del cargo de homicidio agravado, Robinson enfrenta seis acusaciones adicionales por distintos delitos vinculados al ataque.