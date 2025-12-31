Brasil, Argentina y EE.UU., entre los países afectados por aranceles chinos a la carne

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- China impondrá a partir del 1 de enero de 2026 medidas de salvaguardia a la carne de vacuno importada, que incluirán cuotas anuales por país y un arancel adicional del 55% para los volúmenes que excedan esos límites, tras concluir una investigación que determinó un “daño grave” a la industria ganadera nacional.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio de China, la decisión se tomó luego de una investigación iniciada el 27 de diciembre de 2024, en la que se analizó el impacto del fuerte aumento de las importaciones de carne vacuna sobre los productores locales.

La autoridad comercial concluyó que el crecimiento sostenido de las compras externas provocó presiones significativas en la rentabilidad del sector doméstico y que existe una relación causal directa entre ese incremento y las dificultades que enfrenta la industria ganadera china, lo que justifica la adopción de medidas de protección temporal conforme a la normativa del país y a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Países afectados y cuotas

Entre los principales países exportadores afectados por la medida se encuentran Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, que concentran la mayor parte de los envíos de carne vacuna al mercado chino.

Para 2026, Brasil contará con el mayor cupo, de 1.1 millones de toneladas, seguido por Argentina, con aproximadamente 511 mil toneladas, y Uruguay, con 324 mil toneladas. En tanto, Australia dispondrá de cerca de 205 mil toneladas, Nueva Zelanda de 206 mil y Estados Unidos de 164 mil toneladas, con incrementos graduales en los años siguientes.

Una vez que se agote la cuota asignada a cada país, las importaciones adicionales quedarán sujetas a un arancel del 55%, que se sumará a los derechos aduaneros actualmente vigentes. Las cuotas no utilizadas no podrán transferirse al año siguiente.

Vigencia y excepciones

Las medidas estarán en vigor durante tres años, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028, y se irán flexibilizando de manera gradual durante ese periodo. Además, China suspenderá temporalmente las disposiciones de salvaguardia específicas contempladas en su acuerdo de libre comercio con Australia para la carne de res.

Quedarán excluidos de estas medidas los países en desarrollo cuya participación individual en las importaciones no supere el 3%, siempre que el total de esos países no exceda el 9% del volumen importado. No obstante, dicha exención podrá revisarse si se superan esos umbrales durante la vigencia de la medida.

Contexto internacional

El Ministerio de Comercio subrayó que el objetivo de las salvaguardias es “ayudar temporalmente a la industria nacional a superar sus dificultades” y no restringir el comercio normal, y aseguró que China continuará promoviendo la apertura de su mercado y la cooperación con sus socios comerciales.

China es actualmente el mayor importador mundial de carne vacuna. En 2024 adquirió un récord de 2.87 millones de toneladas, según datos oficiales. No obstante, en la primera mitad de 2025 las importaciones cayeron 9.5% interanual, en un contexto de crecientes tensiones comerciales internacionales y de presiones prolongadas sobre el sector ganadero local.

BCT