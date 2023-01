Bolsonaro quiere quedarse en EU con visa de turista; ya la solicitó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ultraderichista, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, voló a Florida dos días antes de que terminara su mandato el 1 de enero del 2023, se dice que viajó con visa de diplomático, pero luego de que los partidarios del exmandatario asaltaron la capital de país y causaron desmanes en el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial, ahora solicitó a Estados Unidos una visa de turista hasta por seis meses.

El tema ha causado polémica ya que a inicios de enero y tras las protestas de los seguidores de Bolsonaro, los demócratas aseguran que el expresidente entró a Estados Unidos con una visa A-1 que solo es para diplomáticos por lo que piden que se revoque, además piden que se investigue cualquier acción de Estados Unidos en el asaltó a los tres edificios de poder en Brasil.

“No debemos permitir que Bolsonaro o cualquier otro exfuncionario brasileño obtenga refugio en EU para escapar de la justicia por crímenes que hayan podido cometer en Brasil”, se lee en una misiva que escribieron los congresistas.

Mientras tanto, el representante legal del ultraderechista, Felipe Alexandre, informó que Estados Unidos recibió la petición el pasado 27 de enero, y adelantó que Jair Bolsonaro permanecerá en aquel país mientras la solicitud esté pendiente.

Son 41 legisladores brasileños los que exigieron en una carta abierta a Estados Unidos que no le otorguen asilo.

Y es que, uno de los hijos del exmandatario, Flavio Bolsonaro, habría adelantado la posibilidad de que su padre no regrese nunca al país sudamericano, “No hay previsión para su regreso. ÉL sabrá cuándo lo hace. Puede ser mañana, puede ser en unos seis meses o puede no volver nunca. No lo sé”.

Un portavoz del Departamento de Estado informó que no puede discutir detalles de casos individuales de visas, y que los registros son confidenciales bajo la ley estadounidense.

Con información de medios

EA