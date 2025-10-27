Björn Andrésen deja un legado visual que transformó generaciones de artistas

Björn tenía 15 años cuando fue seleccionado por el director Luchino Visconti para protagonizar Muerte en Venecia (1971), basada en la novela de Thomas Mann. Su rostro, de una delicadeza casi irreal, encarnaba el ideal de belleza que el filme buscaba representar. En la premiere en Londres, Visconti lo coronó públicamente como “el niño más bello del mundo”.

El estrellato fue inmediato, y con él vino también la presión. Sin una red de apoyo sólida, Andrésen fue expuesto a una maquinaria publicitaria que lo sobreexplotó. Su imagen apareció en discos, anuncios, videoclips y mercancía oficial, especialmente en Japón, donde su belleza capturó por completo la atención del público y de los artistas visuales.

En Japón, donde el manga shoujo (dirigido principalmente a mujeres jóvenes) prioriza los rostros expresivos, etéreos y emocionalmente complejos, Björn Andrésen se convirtió en modelo visual. Su influencia fue particularmente fuerte entre mangakas femeninas que redefinieron el género en los años 70.

La más reconocida de ellas, Riyoko Ikeda, creadora de La Rosa de Versalles, reconoció que se inspiró directamente en el rostro de Björn para diseñar a Lady Oscar, uno de los personajes más icónicos del manga japonés. Asimismo, Keiko Takemiya tomó elementos visuales de Andrésen para dar vida a Jomy Marcus Shin en Terra e... y a Gilbert Cocteau en Kaze to Ki no Uta, ambas obras fundamentales del manga moderno.