Barack Obama escucha a Peso Pluma; esta es su lista de favoritos del verano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como cada año, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio a conocer su playlist de canciones favoritas del verano y entre los artistas que escucha se encuentra nada más ni nada menos que Peso Pluma, así como los latinos Rosalía y Rauw Alejandro.

A través de redes sociales, el exmandatario hizo pública la lista de 41 canciones que ha escuchado últimamente y que dijo es una mezcla entre "lo antiguo y lo nuevo".

En esta lista están los temas: "La Bebé (Remix)" de Yng Lvcas & Peso Pluma, "Vampiros" de Rosalía & Rauw Alejandro, "Who Told You" de J Hus ft. Drake, "Dance me to the End of Love (Live)" de Leonard Cohen, "Princess Diana" de Ice Spice & Nicki Minaj, "Penas con Pan" de La Doña, "Blue Train" de John Coltrane, "Golden Lady" de Stevie Wonder, "Tempted" de J'calm, "The World is Yours" de Nas, "JustBreathe" de Pearl Jam, entre otras.

"Como lo hago todos los años, aquí hay algunas canciones que he estado escuchando este verano, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Espero escuchar lo que me he perdido", señaló Obama.