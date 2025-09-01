Bandera de México desata confrontación en California

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo episodio de intolerancia se viralizó en redes sociales luego de que una joven mexicana fuera confrontada por ondear una bandera de México frente a su negocio familiar en Ventura, California.

El hecho fue documentado en video por Leylany Rodríguez, hija de los propietarios de la tienda de artesanías La Catrina Folk Art, ubicada en dicha ciudad estadounidense.

“¿Por qué diablos estás ondeando una bandera mexicana en EU?” cuestiona la mujer visiblemente molesta.

Rodríguez, sin perder la calma, responde:

“Porque es lo que quiero hacer”, y agrega, “no importa que viva en EU”.