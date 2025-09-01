Bandera de México desata confrontación en California

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo episodio de intolerancia se viralizó en redes sociales luego de que una joven mexicana fuera confrontada por ondear una bandera de México frente a su negocio familiar en Ventura, California.
El hecho fue documentado en video por Leylany Rodríguez, hija de los propietarios de la tienda de artesanías La Catrina Folk Art, ubicada en dicha ciudad estadounidense.
“¿Por qué diablos estás ondeando una bandera mexicana en EU?” cuestiona la mujer visiblemente molesta.
Rodríguez, sin perder la calma, responde:
“Porque es lo que quiero hacer”, y agrega, “no importa que viva en EU”.
La discusión escala en tono cuando la mujer insiste que “no hay una buena razón para ondear una bandera mexicana en la maldita California” y acusa a Leylany de no estar “abierta” al diálogo. Finalmente, al no obtener la respuesta que deseaba, la agresora se retira del lugar mostrando el dedo medio mientras la joven mexicana exclama:
El video ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios en redes sociales, donde la mayoría de usuarios ha expresado su solidaridad con la joven y condenado el acto de discriminación.
RPO