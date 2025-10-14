Avioneta en Guatemala se desploma cerca de comunidad Maya y deja 3 personas muertas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas fallecieron este martes tras el desplome de una avioneta en una zona rural de Guatemala, cerca de la comunidad indígena maya Xesajcap II, en el municipio de Santa Apolonia, Chimaltenango.

Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, confirmó que los cuerpos fueron hallados sin vida entre los restos de la aeronave, la cual se incendió al impactar con el suelo.

“La aeronave quedó calcinada por completo, hay tres personas fallecidas”.

La Dirección General de Aeronáutica Civil detalló que la avioneta, con matrícula guatemalteca, había despegado del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, con destino al departamento de Huehuetenango, cerca de la frontera con México.