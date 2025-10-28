Avioneta con turistas europeos se estrella en Kenia; confirman 11 fallecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una aeronave de la empresa Mombasa Air Safari, con matrícula 5Y-CCA, se estrelló la mañana de este 28 de octubre en el condado de Kwale, en el sureste de Kenia, mientras cubría una ruta entre Diani y Kichwa Tembo, dentro de la Reserva Nacional de Maasai Mara. La aerolínea confirmó que no hubo sobrevivientes.
Según el comunicado oficial de la compañía, a bordo viajaban diez personas: ocho turistas de nacionalidad húngara, dos alemanes y un tripulante keniano, identificado como el capitán de la aeronave.
“Lamentamos profundamente confirmar que uno de nuestros aviones estuvo involucrado en un accidente. Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por este trágico suceso”, señaló el presidente de la aerolínea, John M. Cleave, en un boletín difundido este martes.
La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) también confirmó el accidente e informó que las causas están siendo investigadas. Medios locales reportan que las condiciones climáticas adversas, con presencia de lluvias intensas, pudieron haber influido en el siniestro.
La empresa informó que ha activado su equipo de respuesta de emergencia y que se ha establecido un Equipo de Asistencia Familiar para brindar apoyo psicológico, logístico y emocional a las familias de las víctimas.
