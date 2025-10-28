Avioneta con turistas europeos se estrella en Kenia; confirman 11 fallecidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una aeronave de la empresa Mombasa Air Safari, con matrícula 5Y-CCA, se estrelló la mañana de este 28 de octubre en el condado de Kwale, en el sureste de Kenia, mientras cubría una ruta entre Diani y Kichwa Tembo, dentro de la Reserva Nacional de Maasai Mara. La aerolínea confirmó que no hubo sobrevivientes.

Según el comunicado oficial de la compañía, a bordo viajaban diez personas: ocho turistas de nacionalidad húngara, dos alemanes y un tripulante keniano, identificado como el capitán de la aeronave.

“Lamentamos profundamente confirmar que uno de nuestros aviones estuvo involucrado en un accidente. Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por este trágico suceso”, señaló el presidente de la aerolínea, John M. Cleave, en un boletín difundido este martes.