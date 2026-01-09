Avión del juicio final es captado en EE.UU.; refuerza especulaciones geopolíticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de crecientes tensiones geopolíticas, ha reaparecido en Estados Unidos el llamado “avión del juicio final”, un poderoso símbolo de preparación ante escenarios extremos. La aeronave fue captada en video mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el pasado jueves 8 de enero, lo que generó preocupación entre usuarios de redes sociales y expertos en defensa.

Se trata del Boeing 747E-4B Nightwatch, una aeronave también conocida como “el Pentágono volador”, diseñada para funcionar como Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadas (NAOC) en caso de una guerra nuclear o un ataque catastrófico que inutilice los sistemas de comando en tierra.

Este es el primer avistamiento público de la aeronave en sus 51 años de historia, lo que ha desatado especulaciones sobre posibles operaciones estratégicas de alto nivel por parte del Gobierno de Estados Unidos.

¿Qué es el “avión del juicio final”?

El Boeing 747E-4B Nightwatch está diseñado para garantizar la continuidad del mando militar de EE.UU. en situaciones extremas. Desde esta aeronave pueden operar el presidente del país, el secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto, permitiéndoles dirigir acciones militares globales incluso si el territorio nacional sufre daños severos.