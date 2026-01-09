Avión del juicio final es captado en EE.UU.; refuerza especulaciones geopolíticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de crecientes tensiones geopolíticas, ha reaparecido en Estados Unidos el llamado “avión del juicio final”, un poderoso símbolo de preparación ante escenarios extremos. La aeronave fue captada en video mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el pasado jueves 8 de enero, lo que generó preocupación entre usuarios de redes sociales y expertos en defensa.
Se trata del Boeing 747E-4B Nightwatch, una aeronave también conocida como “el Pentágono volador”, diseñada para funcionar como Centro Nacional de Operaciones Aerotransportadas (NAOC) en caso de una guerra nuclear o un ataque catastrófico que inutilice los sistemas de comando en tierra.
Este es el primer avistamiento público de la aeronave en sus 51 años de historia, lo que ha desatado especulaciones sobre posibles operaciones estratégicas de alto nivel por parte del Gobierno de Estados Unidos.
El Boeing 747E-4B Nightwatch está diseñado para garantizar la continuidad del mando militar de EE.UU. en situaciones extremas. Desde esta aeronave pueden operar el presidente del país, el secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto, permitiéndoles dirigir acciones militares globales incluso si el territorio nacional sufre daños severos.
Entre sus principales características destacan:
Blindaje contra pulsos electromagnéticos, lo que lo hace resistente a explosiones nucleares cercanas.
Sistema permanente de comunicación con unidades militares de todo el mundo, mediante enlaces satelitales y antenas especializadas.
Espacio para albergar a 112 personas.
Autonomía de hasta 12 horas sin reabastecimiento y capacidad de recarga de combustible en vuelo.
Una longitud de 70.5 metros y capacidad de volar a más de 9,000 metros de altura.
Seis áreas funcionales: comando, sala de conferencias, sala de reuniones, área operativa, comunicaciones y descanso.
La reaparición del “avión del juicio final” ocurre en un contexto marcado por conflictos en distintas regiones del mundo, y tras diversos movimientos estratégicos por parte del gobierno estadounidense, lo que ha generado interpretaciones sobre su despliegue como un mensaje de fuerza o disuasión militar.
Aunque las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre el propósito del vuelo, analistas consideran que el simple hecho de que esta aeronave sea movilizada públicamente ya representa un acto de alto simbolismo geopolítico.
mrh