Avión de carga UPS se estrella tras despegar en Kentucky; reportan gran explosión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un avión de carga de la empresa UPS, identificado como vuelo 2976 y operado por un McDonnell Douglas MD-11, se estrelló este martes 4 de noviembre alrededor de las 17:15 horas (tiempo local), poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky, Estados Unidos.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) será la encargada de liderar la investigación del siniestro y proporcionará actualizaciones conforme avance el proceso.