Avión de carga UPS se estrella tras despegar en Kentucky; reportan gran explosión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un avión de carga de la empresa UPS, identificado como vuelo 2976 y operado por un McDonnell Douglas MD-11, se estrelló este martes 4 de noviembre alrededor de las 17:15 horas (tiempo local), poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky, Estados Unidos.
De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye, en Honolulu, Hawái. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) será la encargada de liderar la investigación del siniestro y proporcionará actualizaciones conforme avance el proceso.
Según testigos y videos difundidos en redes sociales, el impacto del avión generó una explosión masiva, seguida de una columna de humo negro visible a varios kilómetros. El fuego alcanzó edificios cercanos al área de la pista.
Autoridades locales informaron que la aeronave transportaba aproximadamente 25 mil galones de combustible para jet al momento del impacto.
Como medida de precaución, el aeropuerto fue cerrado tanto para llegadas como salidas, y se activó una orden de confinamiento en un radio de cinco millas (unos 8 km) alrededor de las instalaciones.
Hasta el momento, no se ha confirmado el número de tripulantes ni posibles víctimas. La información es preliminar y está sujeta a cambios conforme avancen las investigaciones.
SHA