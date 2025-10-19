Avión de carga cae al mar tras accidente en pista de Hong Kong; hay dos muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un avión de carga operado por la aerolínea turca AirACT en nombre de Emirates sufrió un trágico accidente este domingo en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, tras salirse de la pista y caer al mar. El incidente dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y otras más desaparecidas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 3:50 horas, tiempo local, bajo condiciones climáticas adversas. Según autoridades aeroportuarias, la aeronave —un Boeing 747 con más de 30 años de antigüedad— chocó con un vehículo de tierra poco después de aterrizar, lo que derivó en su desvío hacia el mar. Las cuatro personas que iban a bordo del avión fueron rescatadas y trasladadas a un hospital.
La policía local confirmó que entre los fallecidos se encuentra al menos un trabajador del aeropuerto. Una de las tres pistas del recinto, considerado uno de los más transitados de Asia, fue cerrada temporalmente para facilitar las labores de rescate e investigación.
Este accidente representa uno de los más graves en los 27 años de operación del aeropuerto. Un hecho similar ocurrió en 1999, cuando un avión de China Airlines se estrelló durante un tifón, provocando la muerte de tres personas. Autoridades de aviación y la aerolínea investigan las causas del reciente percance.
rmr