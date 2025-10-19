Avión de carga cae al mar tras accidente en pista de Hong Kong; hay dos muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un avión de carga operado por la aerolínea turca AirACT en nombre de Emirates sufrió un trágico accidente este domingo en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, tras salirse de la pista y caer al mar. El incidente dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y otras más desaparecidas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 3:50 horas, tiempo local, bajo condiciones climáticas adversas. Según autoridades aeroportuarias, la aeronave —un Boeing 747 con más de 30 años de antigüedad— chocó con un vehículo de tierra poco después de aterrizar, lo que derivó en su desvío hacia el mar. Las cuatro personas que iban a bordo del avión fueron rescatadas y trasladadas a un hospital.