Avión con matrícula mexicana cae en EU; hay víctimas mortales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un avión privado con matrícula mexicana se estrelló la tarde del miércoles 16 de octubre en Bath Township, condado de Clinton, en el estado de Michigan, Estados Unidos, dejando un saldo de tres personas fallecidas, confirmaron autoridades locales en un comunicado oficial.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road. Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos y Policía de Bath Township, quienes localizaron a las tres personas que viajaban a bordo, todas fallecidas en el sitio.