Australia recibe el 2026 con fuegos artificiales sobre su bahía [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un despliegue de luz y precisión que rozó lo épico, Australia recibió el 2026 con uno de los espectáculos de fuegos artificiales más deslumbrantes del planeta, teniendo como escenario al Puente de la Bahía y la Ópera de Sídney, símbolos universales de la ciudad.

Miles de personas colmaron parques, miradores y muelles alrededor de la bahía, mientras millones más siguieron la celebración a través de transmisiones en vivo y redes sociales, donde las imágenes se propagaron en cuestión de minutos, confirmando el alcance global del evento.

El Sydney Harbour Bridge fue el eje visual de la noche. Desde su estructura cayó una cascada pirotécnica en tonos blancos y dorados, una “cortina de luz” que pareció descender suavemente hacia el agua y que se convirtió en la postal inaugural de 2026. En el cielo, explosiones en forma de estrellas y crisantemos marcaron el ritmo del espectáculo, sincronizadas con música y silencios calculados.