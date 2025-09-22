¡Atrápalos ya!: EU usa lema de Pokémon contra migrantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos desató polémica tras difundir un video contra la migración ilegal que utiliza los lemas icónicos de Pokémon, como “¡Atrápalos ya!” y “Tenemos que atraparlos a todos”. La campaña, difundida en redes sociales como instagram, ha sido criticada por trivializar una problemática humanitaria al mezclarla con referencias culturales infantiles.
En el material audiovisual se muestran operativos de la Patrulla Fronteriza y la detención de migrantes, mientras de fondo suena la famosa música de la caricatura japonesa que marcó la infancia de millones de personas en los años noventa.
Sin embargo, la campaña ha sido señalada como cruel y deshumanizante, pues convierte en un eslogan lúdico un problema que afecta la vida de miles de personas que buscan llegar a Estados Unidos en condiciones de vulnerabilidad.
Mientras que para algunos el video puede parecer un recurso mediático para captar la atención de un público joven, para la mayoría representa una estrategia que banaliza la crisis humanitaria en la frontera. La discusión sigue abierta sobre los límites éticos del uso de referentes culturales en campañas oficiales.
BCT