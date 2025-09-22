¡Atrápalos ya!: EU usa lema de Pokémon contra migrantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos desató polémica tras difundir un video contra la migración ilegal que utiliza los lemas icónicos de Pokémon, como “¡Atrápalos ya!” y “Tenemos que atraparlos a todos”. La campaña, difundida en redes sociales como instagram, ha sido criticada por trivializar una problemática humanitaria al mezclarla con referencias culturales infantiles.

En el material audiovisual se muestran operativos de la Patrulla Fronteriza y la detención de migrantes, mientras de fondo suena la famosa música de la caricatura japonesa que marcó la infancia de millones de personas en los años noventa.