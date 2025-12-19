Caos en Taipéi: ataque con cuchillo y humo provoca muertes y heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Medios internacionales informaron que un ataque con cuchillo y granadas de humo en la ciudad de Taipéi, capital de Taiwán, dejó varias personas muertas y al menos cinco más heridas, en hechos registrados la tarde del viernes en zonas de alta afluencia.

De acuerdo con reportes de emisoras locales y agencias asiáticas, el ataque comenzó en la Estación Principal de Taipéi, donde un hombre lanzó granadas de humo, lo que provocó pánico entre los usuarios. Posteriormente, el agresor huyó hacia calles cercanas y una estación del metro en el distrito comercial de Zhongshan, donde presuntamente apuñaló a transeúntes de manera indiscriminada.

Las versiones difundidas por la prensa señalan que el número de víctimas fatales es de al menos 3 personas muertas y varias heridas.