Caos en Taipéi: ataque con cuchillo y humo provoca muertes y heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Medios internacionales informaron que un ataque con cuchillo y granadas de humo en la ciudad de Taipéi, capital de Taiwán, dejó varias personas muertas y al menos cinco más heridas, en hechos registrados la tarde del viernes en zonas de alta afluencia.
De acuerdo con reportes de emisoras locales y agencias asiáticas, el ataque comenzó en la Estación Principal de Taipéi, donde un hombre lanzó granadas de humo, lo que provocó pánico entre los usuarios. Posteriormente, el agresor huyó hacia calles cercanas y una estación del metro en el distrito comercial de Zhongshan, donde presuntamente apuñaló a transeúntes de manera indiscriminada.
Las versiones difundidas por la prensa señalan que el número de víctimas fatales es de al menos 3 personas muertas y varias heridas.
El sospechoso fue identificado por medios locales como un hombre taiwanés de 27 años, de apellido Chang, quien contaba con antecedentes penales y una orden de arresto vigente por violaciones relacionadas con el servicio militar. Tras ser perseguido por la policía, el individuo cayó desde un edificio comercial, presuntamente en un intento de suicidio, y murió posteriormente por un paro cardíaco.
El primer ministro Cho Jung-tai informó que se ordenó reforzar la seguridad en estaciones de tren, metro, autobuses y aeropuertos en todo el país, mientras que el presidente Lai Ching-te aseguró que el gobierno llevará a cabo una investigación exhaustiva y adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública.
Hasta el momento, el motivo del ataque no ha sido esclarecido, y las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes.
BCT