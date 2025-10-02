Ataque en sinagoga de Manchester, Reino Unido, deja dos muertos y varios heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ataque frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en Manchester, Reino Unido, dejó al menos dos personas muertas y tres heridas de gravedad este jueves informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron durante la celebración de Yom Kipur, considerada una de las fechas más sagradas para la comunidad judía. De acuerdo con la policía del Gran Manchester, el agresor embistió a varios peatones con un vehículo y posteriormente apuñaló a un guardia de seguridad del templo.

Tras la rápida intervención de elementos armados, el sospechoso fue abatido en el lugar. La policía explicó que hubo retrasos en confirmar su muerte debido a que portaba objetos sospechosos adheridos al cuerpo, lo que obligó a desplegar equipos de desactivación de explosivos.