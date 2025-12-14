Ataque en celebración judía deja 16 muertos y 40 heridos en Bondi Beach, Australia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó hace unas horas que 16 personas murieron y al menos 40 resultaron heridas tras un tiroteo masivo registrado en Bondi Beach, uno de los destinos más concurridos de Sídney, Australia. El ataque ocurrió durante una celebración pública por el inicio de la festividad judía de Janucá.

De acuerdo con el reporte oficial, dos hombres armados con rifles automáticos comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud reunida frente al mar. Elementos de la policía estatal, incluido el Comando del Área de los Suburbios del Este, acudieron rápidamente al lugar, donde intercambiaron fuego con los atacantes. Durante el enfrentamiento, una oficial y un agente en formación resultaron heridos por arma de fuego.