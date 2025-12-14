Ataque en celebración judía deja 16 muertos y 40 heridos en Bondi Beach, Australia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó hace unas horas que 16 personas murieron y al menos 40 resultaron heridas tras un tiroteo masivo registrado en Bondi Beach, uno de los destinos más concurridos de Sídney, Australia. El ataque ocurrió durante una celebración pública por el inicio de la festividad judía de Janucá.
De acuerdo con el reporte oficial, dos hombres armados con rifles automáticos comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la multitud reunida frente al mar. Elementos de la policía estatal, incluido el Comando del Área de los Suburbios del Este, acudieron rápidamente al lugar, donde intercambiaron fuego con los atacantes. Durante el enfrentamiento, una oficial y un agente en formación resultaron heridos por arma de fuego.
Uno de los agresores, un hombre de 50 años, fue abatido en el lugar. El segundo tirador, de 24 años, resultó gravemente herido y fue trasladado bajo custodia policial a un hospital. La policía informó que se han recuperado tres armas de fuego en la escena, las cuales serán sometidas a peritajes como parte de la investigación en curso.
El saldo preliminar fue de 14 personas fallecidas en el sitio y otras 42 trasladadas a hospitales, entre ellas cuatro menores de edad. Sin embargo, horas más tarde se confirmó el deceso de dos víctimas más: una niña de 10 años y un hombre de 40, ambos fallecidos mientras recibían atención médica. La policía estima que las víctimas fatales tenían edades entre 10 y 87 años.
Cinco de los heridos permanecen en estado crítico y el resto presenta lesiones de diversa gravedad. Los dos oficiales que participaron en el tiroteo continúan hospitalizados, en condición grave pero estable. Las autoridades han acordonado la zona y declarado a Bondi Beach como escena de crimen de alta prioridad, debido al perfil del ataque.
El Equipo Conjunto Antiterrorismo de Australia encabeza las investigaciones, considerando como posible móvil una motivación antisemita, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre la identidad ni el historial de los agresores. La primera etapa de la pesquisa se centra en determinar si actuaron solos o como parte de una célula organizada.
Este ataque ha generado una oleada de condenas a nivel internacional. Diversas comunidades judías alrededor del mundo han reforzado medidas de seguridad. Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas mexicanas entre los afectados.
rmr