Ataque con explosivo hiere a diputada frente al Congreso de Honduras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La violencia irrumpió con un estallido frente al Congreso Nacional de Honduras. Gladys Aurora López, diputada opositora del Partido Nacional ante el Parlamento Centroamericano, fue atacada con un artefacto explosivo cuando se disponía a ingresar al recinto legislativo, mientras ofrecía declaraciones a medios de comunicación.

El atentado ocurrió minutos antes de una sesión convocada por el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, para someter a votación una moción relacionada con el recuento de votos de las elecciones generales. A la convocatoria acudieron diputados de oposición de los partidos Nacional y Partido Liberal, con la intención de dejar constancia de su rechazo a la iniciativa.

Pese al blindaje policial y militar desplegado en la zona, los disturbios comenzaron desde horas previas en los accesos del Congreso. En ese contexto, el artefacto fue lanzado desde el exterior del recinto, según versiones oficiales. Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que la detonación sacude la parte posterior del edificio, a pocos metros de un ascensor, mientras diputados del Partido Nacional acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien ofrecía declaraciones a la prensa.