Ataque con dron derriba helicóptero en Colombia: 8 muertos y 8 heridos [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado este jueves por un dron cargado con explosivos, durante un operativo para erradicar cultivos ilícitos de coca en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia. El ataque dejó ocho policías muertos y otros ocho heridos, confirmaron autoridades locales.

Inicialmente se atribuyó el atentado al cartel Clan del Golfo, pero más tarde el ministro de Defensa, Iván Velásquez, precisó que el responsable es la estructura E36 de una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo el mando de un hombre conocido como alias Calarcá.

"La información más reciente recogida por la policía confirma que el ataque fue perpetrado por la estructura E36 de las disidencias criminales", escribió el funcionario en la red social X.