Asesor de Trump anuncia operativos de ICE durante el Super Bowl 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Corey Lewandowski, asesor del expresidente Donald Trump, advirtió públicamente que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desplegará operativos durante el Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

La declaración fue hecha en entrevista para medios locales, donde Lewandowski señaló que “no habrá ningún refugio” para quienes se encuentren en situación migratoria irregular durante el evento y que las autoridades migratorias “los encontrarán y deportarán”.

Según el asesor, la campaña de operativos no se detendrá ante las políticas de las llamadas ciudades santuario, como ocurre en partes de California, y no hará distinción por tiempo de residencia: “No importa cuánto lleves en el país, 2 segundos, 2 minutos o 20 años”, dijo Lewandowski, citado por medios.

El anuncio ha generado preocupación porque en esta edición del espectáculo musical del Super Bowl actuará el cantante puertorriqueño Bad Bunny, cuya presencia es vista por analistas como un factor que podría atraer a un mayor público latino al recinto y sus alrededores, lo que, según esos mismos analistas, incrementaría la vulnerabilidad de asistentes indocumentados ante posibles operativos.