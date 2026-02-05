Asesinados, más de 53 mil menores en América Latina en siete años, revelan organizaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las principales amenazas en América Latina y el Caribe. Así lo advierten la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF en un nuevo informe regional que pone cifras a una realidad alarmante: más de 53 mil menores de edad fueron asesinados en la región entre 2015 y 2022.

El estudio, titulado “Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones”, señala que los homicidios no solo se relacionan con el crimen organizado o el acceso a armas de fuego, sino también con factores estructurales como la desigualdad social y las normas de género nocivas.

Durante el periodo más reciente analizado (2021–2022), la violencia contra mujeres jóvenes se duplicó, alcanzando una tasa de cinco asesinatos por cada 100 mil habitantes. En contraste, aunque la tasa de homicidios entre adolescentes varones bajó de 17 a 10, sigue siendo una de las más altas a nivel global.

Además de los casos más graves, el informe alerta sobre una violencia más cotidiana pero igual de dañina: seis de cada 10 menores de 14 años sufren castigos violentos en casa, y una de cada cuatro adolescentes experimenta acoso escolar. También se incrementan los riesgos en entornos digitales.

Entre las recomendaciones, OPS y UNICEF destacan la necesidad de fortalecer leyes de protección, restringir el acceso a armas, capacitar a docentes y personal de salud, e invertir en escuelas seguras. También subrayan la importancia de apoyar a familias y cuidadores como estrategia preventiva.

Los hallazgos fueron validados en una consulta regional realizada en octubre de 2025, que reunió a más de 300 autoridades, organizaciones juveniles y sociedad civil, con el objetivo de construir una agenda regional para enfrentar esta crisis.

RYE-