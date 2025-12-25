Asesina a su vecino por tronar pirotecnia durante Navidad, en Argentina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue detenido este jueves en la ciudad de La Plata, Argentina, tras presuntamente asesinar a su vecino durante una discusión originada por el uso de pirotecnia en los festejos de Navidad, informaron medios locales.
El hecho ocurrió en un complejo habitacional del barrio Aeropuerto, donde vecinos realizaban celebraciones navideñas durante la madrugada. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor, un hombre de 68 años, habría disparado desde su departamento contra un grupo de personas que encendían fuegos artificiales en la vía pública.
Uno de los proyectiles impactó a Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. Tras una denuncia vecinal, elementos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arribaron al lugar y detuvieron al sospechoso, identificado como Juan Carlos Magen.
Durante el cateo a su domicilio, autoridades incautaron varias armas de fuego. En protesta por lo ocurrido, vecinos del edificio prendieron fuego al automóvil del detenido, lo que generó una nueva intervención policial para controlar la situación.
rmr