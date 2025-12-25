Asesina a su vecino por tronar pirotecnia durante Navidad, en Argentina

Uno de los proyectiles impactó a Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien fue trasladado de emergencia a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. Tras una denuncia vecinal, elementos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arribaron al lugar y detuvieron al sospechoso, identificado como Juan Carlos Magen.

Durante el cateo a su domicilio, autoridades incautaron varias armas de fuego. En protesta por lo ocurrido, vecinos del edificio prendieron fuego al automóvil del detenido, lo que generó una nueva intervención policial para controlar la situación.

rmr