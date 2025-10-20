Aseguran más de 1.6 millones de litros de huachicol en Silao, Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 1.6 millones de litros de hidrocarburos fueron asegurados en Silao, Guanajuato, en lo que autoridades federales calificaron como el mayor decomiso de combustible ilegal registrado en el estado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, el valor estimado del hidrocarburo confiscado supera los 30 millones de pesos. El combustible estaba almacenado en tanques y vehículos, sin permisos legales, y quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal.

El operativo fue resultado de una labor de inteligencia en la que participaron la propia Secretaría de Seguridad y Paz, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex).