Así siguió Trump la captura de Maduro: desde Florida y como si fuera una serie [FOTOS]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este sábado una serie de imágenes inéditas desde su residencia de Mar-a-Lago, Florida, donde supervisó la operación militar en la que fue capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Las fotografías, publicadas en la red Truth Social, muestran al mandatario acompañado de altos funcionarios de su gabinete en una Sala de Situaciones improvisada, con cortinas negras en muros y ventanas, mientras seguían en tiempo real el desarrollo de la misión encubierta conocida como “Absolute Resolve” (Resolución Absoluta).
Entre los funcionarios presentes se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine. En algunas imágenes, se aprecia a los funcionarios observando pantallas con mapas, transmisiones en vivo e incluso la red social X, desde donde se monitoreaba la reacción internacional.
Trump declaró a Fox News que la experiencia fue “como ver un programa de televisión” y calificó el operativo como “increíble”. También difundió una fotografía de Maduro esposado, con los ojos y oídos cubiertos, a bordo de un buque militar estadounidense. El exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, serán trasladados a Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcoterrorismo.
La misión “Resolución Absoluta” se llevó a cabo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, según explicó el general Caine. Participaron más de 150 aeronaves, incluidas unidades que despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en la región. Algunos helicópteros volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, aprovechando las condiciones meteorológicas óptimas.
La CIA y otras agencias estadounidenses estuvieron involucradas durante meses en labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y elegir el momento más adecuado para actuar.
Aunque usualmente este tipo de misiones se coordinan desde la Situation Room de la Casa Blanca, Trump optó por dirigir la operación desde Florida, donde pasaba los festejos de Fin de Año.
mrh