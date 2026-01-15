Así fue el regreso de astronautas desde la Estacio Espacial Internacional [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA compartió el video del regreso de emergencia de cuatro astronautas desde la Estación Espacial Internacional (EEI), marcando la primera evacuación médica en la historia de la agencia.
El operativo se activó después de que uno de los tripulantes presentara un problema de salud, lo que obligó a regresar a la tripulación del Dragon Crew-11 antes de lo previsto. La maniobra se llevó a cabo con éxito la madrugada de este jueves 15 de enero.
La nave Dragon, de la compañía SpaceX, realizó un amerizaje controlado frente a las costas de San Diego, California, después de casi 11 horas de maniobras desde que la nave abandonó la EEI.
En el video compartido por la NASA en redes sociales, se observa el descenso de la cápsula con paracaídas desplegados y el momento en que un barco de recuperación acude a asistir a los astronautas tras el amerizaje.
La tripulación evacuada estuvo compuesta por cuatro astronautas de distintas agencias espaciales:
Zena Cardman (NASA, Estados Unidos)
Michael Fincke (NASA, Estados Unidos)
Kimiya Yui (JAXA, Japón)
Oleg Platonov (Roscosmos, Rusia)
El grupo formaba parte de una misión científica iniciada el 2 de agosto de 2025, enfocada en investigaciones para la exploración humana en la órbita terrestre baja.
Según confirmó la NASA, el regreso de emergencia fue motivado por un problema de salud en uno de los tripulantes. La agencia no reveló su identidad, pero informó que el astronauta se encontraba estable durante la evacuación y será trasladado a un hospital para recibir atención especializada.
“Es agradable estar en casa”, expresó la comandante Zena Cardman al pisar tierra firme.
El regreso anticipado obligó a la NASA a cancelar una caminata espacial programada para el 8 de enero, así como otras actividades de mantenimiento y modernización previstas en la EEI.
Por ahora, no se ha informado si esta evacuación modificará el calendario general de operaciones espaciales en 2026.
mrh