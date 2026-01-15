Así fue el regreso de astronautas desde la Estacio Espacial Internacional [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La NASA compartió el video del regreso de emergencia de cuatro astronautas desde la Estación Espacial Internacional (EEI), marcando la primera evacuación médica en la historia de la agencia.

El operativo se activó después de que uno de los tripulantes presentara un problema de salud, lo que obligó a regresar a la tripulación del Dragon Crew-11 antes de lo previsto. La maniobra se llevó a cabo con éxito la madrugada de este jueves 15 de enero.

Regreso anticipado tras 167 días en el espacio

La nave Dragon, de la compañía SpaceX, realizó un amerizaje controlado frente a las costas de San Diego, California, después de casi 11 horas de maniobras desde que la nave abandonó la EEI.

En el video compartido por la NASA en redes sociales, se observa el descenso de la cápsula con paracaídas desplegados y el momento en que un barco de recuperación acude a asistir a los astronautas tras el amerizaje.