Así fue como María Corina le entregó a Trump el Premio Nobel de la Paz [FOTOS]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un gesto sin precedentes, la líder opositora venezolana María Corina Machado entregó al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, la medalla física correspondiente al Premio Nobel de la Paz 2025, como muestra de reconocimiento por su apoyo al proceso de transición política en Venezuela.

La entrega se realizó durante una reunión privada en la Casa Blanca, donde Machado agradeció públicamente el respaldo del mandatario a la causa democrática venezolana. El momento fue difundido a través de redes sociales y generó una ola de reacciones tanto en la esfera política como en medios internacionales.

“Por su compromiso con la libertad”, señala el documento que acompañó la medalla, la cual fue presentada como “símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano”.

Trump, por su parte, compartió en su cuenta oficial de Truth Social el siguiente mensaje:

“Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado… María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”