Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un descuido editorial encendió la polémica internacional luego de que Dawn, el periódico más influyente de Pakistán, publicara por error un artículo que incluía una sugerencia textual generada por ChatGPT.
El hecho ocurrió en la sección de negocios, donde se abordaba el aumento de ventas de automóviles durante octubre. Todo parecía un reporte económico estándar, hasta el último párrafo, donde la inteligencia artificial se delató a sí misma:
“Si quieres, también puedo crear una versión aún más llamativa, al estilo de la portada, con estadísticas impactantes de una sola línea y un diseño audaz, listo para infografías, perfecto para lograr el máximo impacto en el lector. ¿Quieres que lo haga a continuación?”
El mensaje, que evidentemente era una sugerencia automática de la plataforma ChatGPT, fue publicado tal cual, sin edición ni eliminación.
El error fue catalogado como una "vergüenza" por varios internautas, quienes recordaron que Dawn, fundado en 1941 por el líder independentista Muhammad Ali Jinnah, es considerado el medio en inglés más respetado de Pakistán.
RPO