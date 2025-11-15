Argentina: masivo incendio en Ezeiza tras explosión en planta química

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un impresionante incendio, precedido por una fuerte explosión, se registró en un complejo industrial del municipio de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, generando alarma entre los habitantes y una intensa movilización de cuerpos de emergencia. El siniestro ocurrió en instalaciones de la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos, ubicada en la localidad de Carlos Spegazzini.

De acuerdo con autoridades locales, el incidente afectó alrededor de siete galpones, entre ellos uno con caucho y neumáticos, lo que generó una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros. Representantes de las empresas del parque industrial señalaron que en el lugar había sustancias que podrían haber intensificado la combustión, como agua oxigenada al 250%.

La Agencia Federal de Emergencias informó que el incendio se encuentra contenido, aunque equipos especializados permanecen realizando labores de enfriamiento y control para evitar reactivaciones.