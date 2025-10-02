Amenaza de bomba en preparatoria de Utah, EU, moviliza a policía y bomberos

Estados Unidos (MiMorelia.com).- El Departamento de Policía de Ogden, en coordinación con el Departamento de Bomberos y el Distrito Escolar de la ciudad, atiende una amenaza de bomba reportada en la preparatoria Ben Lomond High School, ubicada en el 1080 de la 9th Street, en Ogden, Utah.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales oficiales de la policía local, donde se detalló que oficiales escolares y servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar, tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de estudiantes, personal y residentes del área.

"Actualmente estamos inspeccionando el plantel; todos los estudiantes están a salvo", informaron las autoridades.

Se espera que se den más actualizaciones conforme avance la revisión del inmueble.

Las autoridades agradecieron la paciencia y colaboración de la comunidad ante esta situación.