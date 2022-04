Amenaza Bukele con dejar sin comida a pandilleros en cárceles de El Salvador

Agregó: "Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a protege a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros si tanto los quieres, se los entregamos a todos, al 2 x 1".

"Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que las cárceles no solo están los 17 mil pandilleros que ya estaban, si no que ya están los 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días, y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco", apuntó.