Allen Iverson renace; seis meses sobrio y con nueva vida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A sus 50 años, Allen Iverson, una de las figuras más icónicas y polémicas en la historia de la NBA, ha decidido abrir su corazón. El exjugador confesó que lleva seis meses sobrio y que, por primera vez en mucho tiempo, se siente en paz. “Es una de las mejores decisiones que he tomado nunca”, declaró con una sonrisa que delata alivio más que orgullo.

Su testimonio llega junto a la publicación de su autobiografía Misunderstood (“Incomprendido”), donde Iverson relata, sin filtros, las luces y sombras que marcaron su vida dentro y fuera de la duela. “Cuando estás borracho, no te comportas como de costumbre. Cada vez veo más gente a mi alrededor que lo aprecia, y me encanta”, dijo el exbase, quien asegura que este libro permitirá conocer su historia “from the horse’s mouth”, es decir, de primera mano.

Iverson siempre habló con la misma intensidad con la que jugaba. “Soy humano. Soy igual que tú. [...] Sangras como yo, lloras como yo, te duele como yo. Pero yo soy Allen Iverson, me pagan por jugar al baloncesto”, dijo hace más de 23 años, tras una dolorosa eliminación en los playoffs con los Philadelphia 76ers. Aquel discurso, que se convirtió en una declaración de vulnerabilidad, mostraba ya las grietas de un hombre atrapado entre la gloria y el dolor personal.

Nacido en Hampton, Virginia, en 1975, Iverson creció en un entorno difícil. A los 13 años vio a su padre ser arrestado por tráfico de drogas y, a los 17, él mismo fue sentenciado a 15 años de prisión por un altercado en una bolera. Cumplió apenas cuatro meses, pero esa experiencia marcó su carácter. Desde entonces, se convirtió en el emblema de una generación: trenzas, tatuajes, actitud desafiante y un talento desbordante que transformó la cultura de la NBA.

Iverson fue el primero en unir el hip hop con el baloncesto profesional, y aunque su estilo le ganó detractores, también lo convirtió en un símbolo de autenticidad. Tras catorce temporadas en la liga y un último paso por el Besiktas en 2011, su nombre sigue siendo sinónimo de resistencia.

En Misunderstood, el jugador que una vez desafió a la NBA con cada paso, ahora desafía a sus propios demonios con cada palabra.