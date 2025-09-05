Alertas de seguridad de EU, sin mayor problema para filmar en México: Comefilm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los productores extranjeros y mexicanos que buscan filmar en México no tienen inconveniente alguno para hacerlo, pese a que existan alertas de seguridad por parte de Estados Unidos por los altos niveles de violencia y delincuencia, aseguró la coordinadora Nacional de las Comisiones Fílmicas de México (Comefilm), Diana Álvarez Segoviano.

"Los productores llegan a los estados, ellos filman, encuentran su locación, elaboran una estrategia para lograr filmar la historia que quieren contar", refirió.

En entrevista, indicó que la seguridad es uno de los elementos de prioridad para los productores y para los integrantes de la Comefilm, por lo que siempre se buscan las condiciones en cada uno de los proyectos. Aunque aclaró que las alertas de que emiten de Estados Unidos no han sido impedimento para la realización de los mismos.

Recordó que para cada proyecto se tiene un acercamiento con las autoridades estatales y municipales para contar con lo necesario en cuanto a los escenarios y las condiciones de grabación.

