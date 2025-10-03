¡Alerta! Más de 90 pasajeros enfermos por norovirus en crucero que atracó en Miami

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El crucero Serenade of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, atracó el pasado 2 de octubre en PortMiami tras un brote de norovirus que afectó a 94 pasajeros y cuatro tripulantes, según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
El recorrido había iniciado el 19 de septiembre en San Diego, California, con mil 874 pasajeros y 883 tripulantes a bordo.
Entre los enfermos se encuentra Bob Pettit, de 87 años, quien relató que comenzó a vomitar horas después de cenar. Su hijo compartió en redes sociales que el personal médico actuó de inmediato, aislándolo en su cabina durante 24 horas y administrándole medicamentos, lo que favoreció su recuperación.
El brote fue notificado al Programa de Saneamiento de Buques (VSP), responsable de vigilar la seguridad sanitaria en cruceros internacionales.
El CDC informó que se aplicaron protocolos de emergencia, incluyendo:
Aislamiento de pasajeros y tripulantes infectados.
Intensificación de limpieza y desinfección en áreas comunes.
Recolección de muestras para confirmar el origen del brote.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en el mundo. Se transmite por:
Contacto directo con personas infectadas.
Consumo de alimentos o agua contaminados.
Superficies contaminadas en lugares cerrados como cruceros, hospitales o escuelas.
Los síntomas aparecen entre 12 y 48 horas tras el contagio e incluyen diarrea, vómito y dolor abdominal. Aunque suele ser una enfermedad de corta duración, puede complicarse en adultos mayores o personas inmunocomprometidas.
El CDC detalló que en lo que va de 2025 se han registrado 19 brotes gastrointestinales en cruceros que llegaron a puertos de Estados Unidos, de los cuales 14 fueron causados por norovirus.
Uno de los más recientes ocurrió en julio en el Navigator of the Seas, también de Royal Caribbean, con 134 pasajeros y siete tripulantes infectados.
Las autoridades recomiendan a los viajeros lavarse las manos frecuentemente, evitar compartir alimentos o bebidas y reportar de inmediato cualquier síntoma para evitar la propagación del virus.
