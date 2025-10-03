¡Alerta! Más de 90 pasajeros enfermos por norovirus en crucero que atracó en Miami

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El crucero Serenade of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, atracó el pasado 2 de octubre en PortMiami tras un brote de norovirus que afectó a 94 pasajeros y cuatro tripulantes, según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El recorrido había iniciado el 19 de septiembre en San Diego, California, con mil 874 pasajeros y 883 tripulantes a bordo.

Entre los enfermos se encuentra Bob Pettit, de 87 años, quien relató que comenzó a vomitar horas después de cenar. Su hijo compartió en redes sociales que el personal médico actuó de inmediato, aislándolo en su cabina durante 24 horas y administrándole medicamentos, lo que favoreció su recuperación.

El brote fue notificado al Programa de Saneamiento de Buques (VSP), responsable de vigilar la seguridad sanitaria en cruceros internacionales.

El CDC informó que se aplicaron protocolos de emergencia, incluyendo: