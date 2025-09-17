Alerta EU a sus ciudadanos viajeros por sismos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta a sus ciudadanos que viajan o residen en México, debido a que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento en el territorio nacional.

El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara exhortó a los viajeros a inscribirse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP), una herramienta que permite recibir notificaciones oficiales sobre seguridad y clima directamente en sus dispositivos móviles.

Además, la representación diplomática informó que las actualizaciones de la Embajada y de los Consulados estadounidenses en México también están disponibles mediante un canal oficial de WhatsApp, al cual se puede acceder a través del enlace: https://usembmx.com/WhatsAppUSEmbCons.

Con estas medidas, las autoridades de Estados Unidos buscan que sus ciudadanos estén mejor preparados frente a emergencias como los temblores, un fenómeno recurrente en varias regiones del país.