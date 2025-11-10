Adultos mayores deja en ridículo a la seguridad de farmacia, en Perú

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro adultos mayores protagonizaron una maniobra delictiva en Lima, Perú, que ha causado revuelo en redes sociales.

Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad de una farmacia local. En las imágenes se observa cómo uno de los adultos mayores ingresa al establecimiento. Su actuación no solo logró captar la atención de la trabajadora, sino que permitió crear el escenario perfecto para el robo.

Mientras la empleada se concentraba en auxiliar al supuesto paciente, otro de los implicados usaba un manojo de llaves como si se tratara de una pequeña campana, avisando al resto del grupo el momento exacto para actuar. Así, en cuestión de minutos, lograron abrir una vitrina y sustraer productos dermatológicos con un valor estimado de más de 6 mil soles peruanos (equivalente a unos 1,770 dólares).