Adiós a Björn Andrésen, ícono del cine europeo y símbolo estético de una generación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor y músico sueco Björn Andrésen, reconocido mundialmente por su papel en Muerte en Venecia y apodado “el joven más bello del mundo”, falleció a los 70 años, informó el diario Dagens Nyheter.

La noticia fue confirmada por el cineasta Kristian Petri, quien destacó su valentía y el legado que deja en el cine y la música. La causa oficial de su muerte no ha sido revelada.

De niño prodigio a símbolo estético

Björn Johan Andrésen nació en 1955 en Estocolmo. Fue criado por sus abuelos maternos y cursó parte de su educación en Dinamarca, antes de ingresar a la Escuela de Música Adolf Fredrik, donde comenzó a destacar por su talento musical.

A los 15 años fue seleccionado por el director Luchino Visconti para interpretar a Tadzio en Muerte en Venecia, adaptación de la novela de Thomas Mann. El papel lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un ícono de belleza juvenil, lo que también trajo consecuencias emocionales y mediáticas.

Fama, incomodidad y redescubrimiento

Aunque el reconocimiento fue inmediato, Andrésen expresó años después que se sintió sexualizado y manipulado durante el rodaje. En entrevistas posteriores, rechazó los rumores sobre su orientación sexual y criticó el entorno que lo rodeó en esa etapa.

Intentó desvincularse de su imagen de “niño bonito” y, con el paso de los años, eligió papeles más discretos. En 2019, participó en Midsommar de Ari Aster, donde su presencia fue redescubierta por una nueva generación.

También fue mencionado en el libro The Beautiful Boy de Germaine Greer (2003), donde una de sus imágenes ilustró la portada, generando nuevamente atención mediática.

Vida personal y últimos años

Andrésen estuvo casado con la poeta Susanna Roman y tuvo dos hijos. La muerte de su hijo Elvin, a los nueve meses, lo sumió en una profunda depresión. A pesar de ello, mantuvo una postura esperanzadora, expresando su deseo de reencontrarse con él “en el más allá”.

En 2021, su historia fue retratada en el documental The Most Beautiful Boy in the World, dirigido por Kristian Petri y Kristina Lindström, el cual fue estrenado en el Festival de Sundance y galardonado con el Gran Premio del Jurado.

Su partida deja un vacío en el cine europeo y entre quienes encontraron en su historia un testimonio de los claroscuros de la fama temprana.

