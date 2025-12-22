Acusan manipulación en caso Epstein; Clinton exige transparencia total

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- Ángel Ureña, portavoz del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, emitió una declaración oficial en la que exige la liberación total de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, en respuesta a las recientes publicaciones selectivas del Departamento de Justicia.

“La ley impone una obligación legal clara al Departamento de Justicia de publicar el expediente completo”, indicó Ureña, quien criticó que lo difundido hasta ahora genera sospechas sobre la protección de ciertas personas o intereses.

“No necesitamos protección alguna”, aseguró, al llamar al presidente Donald Trump y a la fiscal general Pam Bondi a ordenar la divulgación inmediata de cualquier material que mencione o contenga imágenes de Bill Clinton.

El vocero incluyó en su petición todo tipo de documentos: transcripciones de jurado, notas de entrevistas, fotografías y hallazgos de fiscales federales, en particular del Distrito Sur de Nueva York, según la ley pública 119-38 de 2025.