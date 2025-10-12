Activistas llenan de pintura obra de Colón en España este 12 de octubre [Video]

Este suceso resuena particularmente en México, donde el 12 de octubre fue conocido por años como el Día del Descubrimiento de América, sin embargo, últimamente ha adquirido nuevos significados, especialmente entre comunidades indígenas y sectores académicos que la consideran un momento para reflexionar sobre los efectos de la colonización en los pueblos originarios. Lejos de celebraciones oficiales, cada vez más voces promueven resignificarla como un día de memoria, resistencia y reconocimiento histórico.

La vandalización del cuadro de Garnelo pone en el centro del debate global la forma en que distintas culturas recuerdan y resignifican la historia compartida del 12 de octubre. Mientras unos lo consideran un homenaje a la expansión de la civilización europea, otros lo viven como una jornada de resistencia y memoria.

