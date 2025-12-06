Activistas lanzan pastel y crema a la vitrina de la corona británica en Londres [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro personas fueron arrestadas este sábado luego de lanzar pastel de manzana y crema inglesa contra la vitrina que protege las joyas de la corona británica, en una protesta simbólica llevada a cabo en la Torre de Londres.
De acuerdo con la policía británica, los activistas fueron detenidos bajo sospecha de causar daños criminales, y la famosa fortaleza fue cerrada temporalmente al público mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.
El grupo responsable, llamado Take Back Power, publicó un video del momento en la red social X (antes Twitter), donde se observa a una mujer extrayendo un recipiente con pastel de manzana y estrellándolo contra la vitrina de cristal, mientras otro manifestante vaciaba crema inglesa sobre el mismo punto.
Ambos vestían camisetas con el nombre del colectivo y declararon que “la democracia se derrumbó”, asegurando que su objetivo era “retomar el poder”. Entre sus demandas se encuentra la creación de una Asamblea Ciudadana con autoridad fiscal para imponer impuestos a grandes fortunas y “reparar a Gran Bretaña”.
La policía informó que el incidente ocurrió poco antes de las 10:00 horas (tiempo local y GMT) y que dos personas más abandonaron el lugar, aunque cuatro fueron finalmente arrestadas.
Las joyas de la Corona británica son uno de los conjuntos ceremoniales más valiosos del mundo. Su pieza central, la corona imperial, está decorada con miles de piedras preciosas y sólo se utiliza en eventos formales como coronaciones o aperturas del Parlamento.
Este tesoro histórico está resguardado con estrictas medidas de seguridad y atrae a millones de visitantes cada año en la Torre de Londres.
Según los primeros reportes, no se registraron daños materiales a las piezas, ya que la vitrina de seguridad absorbió el impacto.
La protesta recuerda a otras acciones similares llevadas a cabo por grupos como Just Stop Oil o Extinction Rebellion, que en los últimos años han lanzado pintura, sopa o alimentos a obras de arte o reliquias protegidas en museos de todo el mundo.
Estas acciones buscan visibilidad mediática sin causar destrucción, aprovechando la protección de vitrinas o barreras de seguridad. La estrategia apunta a generar conversación sobre temas sociales, ambientales o de justicia fiscal.
Take Back Power es un grupo emergente en el Reino Unido, que adopta este estilo de desobediencia civil no violenta en un contexto social marcado por crisis económicas, desigualdad y cuestionamientos al sistema democrático británico.
mrh