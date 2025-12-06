Activistas lanzan pastel y crema a la vitrina de la corona británica en Londres [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro personas fueron arrestadas este sábado luego de lanzar pastel de manzana y crema inglesa contra la vitrina que protege las joyas de la corona británica, en una protesta simbólica llevada a cabo en la Torre de Londres.

De acuerdo con la policía británica, los activistas fueron detenidos bajo sospecha de causar daños criminales, y la famosa fortaleza fue cerrada temporalmente al público mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

El grupo responsable, llamado Take Back Power, publicó un video del momento en la red social X (antes Twitter), donde se observa a una mujer extrayendo un recipiente con pastel de manzana y estrellándolo contra la vitrina de cristal, mientras otro manifestante vaciaba crema inglesa sobre el mismo punto.

Ambos vestían camisetas con el nombre del colectivo y declararon que “la democracia se derrumbó”, asegurando que su objetivo era “retomar el poder”. Entre sus demandas se encuentra la creación de una Asamblea Ciudadana con autoridad fiscal para imponer impuestos a grandes fortunas y “reparar a Gran Bretaña”.

La policía informó que el incidente ocurrió poco antes de las 10:00 horas (tiempo local y GMT) y que dos personas más abandonaron el lugar, aunque cuatro fueron finalmente arrestadas.

Las joyas de la corona: símbolo e historia

Las joyas de la Corona británica son uno de los conjuntos ceremoniales más valiosos del mundo. Su pieza central, la corona imperial, está decorada con miles de piedras preciosas y sólo se utiliza en eventos formales como coronaciones o aperturas del Parlamento.