Acróbata muere tras caer de un trapecio en circo de Alemania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que debía ser una tarde de espectáculo terminó en tragedia el pasado sábado 27 de septiembre de 2025, cuando la acróbata española Marina Barceló perdió la vida tras caer de un trapecio en plena función del Circo Paul Busch, en Alemania.

La artista, originaria de Mallorca y con más de 10 años de experiencia en el mundo del circo, realizaba un número en solitario frente a más de 80 espectadores, incluidos varios niños. Sin embargo, durante la ejecución del acto, cayó desde una altura aproximada de cinco metros, alrededor de las 17:45 horas (tiempo local).

De acuerdo con reportes, la presentación no contaba con malla de seguridad, una práctica común en este tipo de números que buscan resaltar el riesgo y la destreza del acróbata. Tras el accidente, algunos padres cubrieron los ojos de sus hijos y salieron apresuradamente del lugar.