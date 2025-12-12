A la luz 95 mil fotos del caso Epstein; aparecen líderes mundiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva ola de revelaciones sacude a la élite internacional. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundió un conjunto de fotografías nunca antes vistas del financiero Jeffrey Epstein, en las que aparece acompañado de figuras como Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Larry Summers, Bill Gates y el cineasta Woody Allen, entre otros.

Las imágenes fueron recuperadas de una de las propiedades de Epstein y forman parte de un lote de alrededor de 95 mil archivos visuales recientemente obtenidos por las autoridades.

De acuerdo con los legisladores, lo dado a conocer representa apenas una fracción del acervo vinculado al caso Epstein y a su exasociada, Ghislaine Maxwell. Por ello, han hecho un llamado urgente a que se publique la totalidad de los archivos no clasificados.

El Congreso estadounidense, con mayoría bipartidista, aprobó el 18 de noviembre una ley que ordena la desclasificación total de los documentos relacionados con Epstein. Esta legislación —firmada por el entonces presidente Donald Trump— concede un plazo máximo de 30 días para que el Gobierno federal libere los archivos en su poder.

En días recientes, tres jueces federales autorizaron la difusión de distintos documentos judiciales vinculados a los procesos de Epstein y Maxwell, quien actualmente cumple condena por tráfico sexual de menores.

Estas acciones podrían abrir una caja de Pandora que comprometa a empresarios, políticos, artistas y figuras de alto perfil que estuvieron vinculadas, de alguna forma, con las operaciones del financiero fallecido en 2019 bajo circunstancias aún cuestionadas.