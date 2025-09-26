A 90 años de su desaparición, revelarán documentos sobre Amelia Earhart

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará la desclasificación de documentos oficiales sobre Amelia Earhart, la pionera de la aviación desaparecida en 1937, cuyo caso ha intrigado al mundo durante casi 90 años.

A través de su red social Truth Social, Trump escribió:

“Su desaparición ha cautivado a millones. Ordeno que se publiquen todos los registros gubernamentales relacionados con Amelia Earhart, su último viaje y todo lo demás sobre ella”.

El mandatario agregó que había consultado a especialistas sobre la vida y trayectoria de la aviadora, a quien calificó de “interesante” por ser la primera mujer en cruzar el Atlántico y una figura clave en la historia de la aviación.

La decisión llega luego de que en agosto pasado, Kimberlyn King-Hinds, delegada de las Islas Marianas del Norte, pidiera al presidente la desclasificación. En una carta, aseguró que varios residentes mayores afirman haber visto a Earhart en Saipán, contradiciendo la versión oficial de que desapareció cerca de la isla Howland, en el Pacífico central.