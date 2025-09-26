A 90 años de su desaparición, revelarán documentos sobre Amelia Earhart

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará la desclasificación de documentos oficiales sobre Amelia Earhart, la pionera de la aviación desaparecida en 1937, cuyo caso ha intrigado al mundo durante casi 90 años.
A través de su red social Truth Social, Trump escribió:
“Su desaparición ha cautivado a millones. Ordeno que se publiquen todos los registros gubernamentales relacionados con Amelia Earhart, su último viaje y todo lo demás sobre ella”.
El mandatario agregó que había consultado a especialistas sobre la vida y trayectoria de la aviadora, a quien calificó de “interesante” por ser la primera mujer en cruzar el Atlántico y una figura clave en la historia de la aviación.
La decisión llega luego de que en agosto pasado, Kimberlyn King-Hinds, delegada de las Islas Marianas del Norte, pidiera al presidente la desclasificación. En una carta, aseguró que varios residentes mayores afirman haber visto a Earhart en Saipán, contradiciendo la versión oficial de que desapareció cerca de la isla Howland, en el Pacífico central.
Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan desaparecieron el 2 de julio de 1937, durante su intento por circunnavegar el mundo. Sus últimas comunicaciones indicaban que se dirigían hacia la isla Howland, pero la señal radial del avión reportó falta de combustible antes de perder contacto definitivo.
El entonces presidente Franklin D. Roosevelt desplegó 9 barcos y 66 aviones para buscarla, sin éxito. Earhart fue declarada muerta en 1939.
Con el paso de los años, diversas teorías han circulado: desde que el avión cayó al mar, hasta que la aviadora habría sido capturada por fuerzas japonesas y llevada a Saipán. Incluso, en 2018 un estudio sugirió que pudo haber muerto como náufraga en la isla Nikumaroro, aunque sus conclusiones fueron cuestionadas por falta de revisión científica.
La publicación de estos archivos podría arrojar nueva luz sobre el destino de Amelia Earhart y su último vuelo, que se mantiene como uno de los enigmas más grandes de la aviación moderna.
mrh