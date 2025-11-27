Aíslan más a Venezuela: revocan permisos para operar en el país a 6 aerolíneas

El INAC argumentó que las compañías aéreas se habrían “sumado a acciones de terrorismo de Estado promovidas por el gobierno de Estados Unidos”, al suspender sus vuelos de forma unilateral.

El organismo venezolano había advertido el pasado lunes que, si no reanudaban sus rutas en un plazo de 48 horas, perderían el permiso para operar en territorio venezolano.

Las seis aerolíneas optaron por mantener la suspensión de operaciones, en respuesta a la advertencia de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA), que instó a extremar precauciones en el espacio aéreo venezolano ante un “aumento de la actividad militar y el deterioro de la seguridad” en la región.

La advertencia se emitió en un contexto tenso, marcado por un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe relacionado con operaciones antinarcóticos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha calificado estas maniobras como un intento de derrocarlo.

La revocación de los permisos implica que las seis aerolíneas pierden de forma inmediata sus derechos de aterrizaje y despegue en Venezuela, lo que profundiza aún más el aislamiento aéreo de la nación sudamericana.

RYE-