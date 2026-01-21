75% del planeta enfrenta escasez de agua; el mundo entra en "bancarrota hídrica": ONU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo ha superado el punto de equilibrio en el uso del agua. Así lo revela un nuevo informe de la Universidad de las Naciones Unidas (ONU), que advierte que el planeta ha entrado en una etapa de quiebra hídrica global, resultado de décadas de consumo desmedido y mala gestión de recursos naturales.

Según el análisis, no solo se ha utilizado el flujo anual disponible de ríos y lluvias, sino que también se han agotado reservas esenciales almacenadas en glaciares, humedales y acuíferos subterráneos.