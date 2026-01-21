75% del planeta enfrenta escasez de agua; el mundo entra en "bancarrota hídrica": ONU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo ha superado el punto de equilibrio en el uso del agua. Así lo revela un nuevo informe de la Universidad de las Naciones Unidas (ONU), que advierte que el planeta ha entrado en una etapa de quiebra hídrica global, resultado de décadas de consumo desmedido y mala gestión de recursos naturales.
Según el análisis, no solo se ha utilizado el flujo anual disponible de ríos y lluvias, sino que también se han agotado reservas esenciales almacenadas en glaciares, humedales y acuíferos subterráneos.
Esta sobreexplotación ha dejado como consecuencia sistemas hídricos colapsados: cuerpos de agua que desaparecen, suelos que se hunden y regiones que enfrentan un estrés hídrico irreversible.
Las cifras son alarmantes: el 75% de la población mundial vive en países con agua escasa o insegura; más de la mitad de los grandes lagos del mundo han comenzado a secarse; y 2 mil millones de personas habitan terrenos vulnerables por el uso excesivo de agua subterránea.
La agricultura, responsable del 70% del uso de agua dulce, se encuentra en el centro del problema, detalló la ONU.
Esta presión sobre los recursos hídricos no solo amenaza cosechas, sino que impacta directamente en los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria mundial.
Los expertos advierten que esta situación no debe abordarse como una simple crisis, sino como una quiebra estructural que exige medidas globales urgentes.
