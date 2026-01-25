¡508 metros sin protección! Así conquistó Alex Honnold el Taipei 101 [VIDEOS]
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El escalador estadounidense Alex Honnold, conocido mundialmente por su estilo de ascenso libre, alcanzó la cima del rascacielos Taipei 101 sin usar cuerdas ni protección, en una proeza que combinó técnica, riesgo extremo y transmisión global.
El evento, titulado Skyscraper Live (Rascacielos en Vivo), fue transmitido por Netflix. Honnold completó el ascenso de los 508 metros del edificio taiwanés en 1 hora, 31 minutos y 40 segundos, por debajo del límite de dos horas previsto para la transmisión.
La escalada inició a las 9:00 a.m. del sábado (hora local), tras haberse postergado un día por mal clima. Vestido con camiseta roja y sin equipo de protección, Honnold trepó por una de las esquinas del Taipei 101, haciendo uso de salientes mínimas y maniobrando sobre secciones ornamentales del edificio.
El momento más comentado ocurrió en los niveles superiores, donde, sin usar las manos, se aferró con las piernas a la torre mientras descansaba con los brazos sueltos, provocando gritos entre los asistentes y espectadores.
El Taipei 101, de 101 pisos, fue inaugurado el 31 de diciembre de 2004 y ostentó el título del edificio más alto del mundo hasta 2009. La parte más compleja para el escalador fue la sección central, conocida como “las cajas de bambú”, por sus estructuras en voladizo, divididas en ocho segmentos con balcones entre cada tramo.
Originario de Sacramento, California, Alex Honnold (40 años) ha escalado desde los cinco años. Es célebre por su ascenso en solitario a El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite, documentado en el Oscarizado documental Free Solo (National Geographic, 2018).
Otras hazañas destacadas incluyen:
La cara noroeste de Half Dome (Yosemite, 2008).
La travesía del Fitz Roy (Patagonia, 2014).
La “triple corona” de Yosemite, completada en menos de 24 horas.
Con esta nueva proeza en Taipéi, Honnold se convierte en el primer escalador en subir el Taipei 101 sin cuerdas, superando la histórica ascensión del francés Alain Robert en 2004, quien sí utilizó equipo de protección.
BCT