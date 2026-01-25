¡508 metros sin protección! Así conquistó Alex Honnold el Taipei 101 [VIDEOS]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El escalador estadounidense Alex Honnold, conocido mundialmente por su estilo de ascenso libre, alcanzó la cima del rascacielos Taipei 101 sin usar cuerdas ni protección, en una proeza que combinó técnica, riesgo extremo y transmisión global.

El evento, titulado Skyscraper Live (Rascacielos en Vivo), fue transmitido por Netflix. Honnold completó el ascenso de los 508 metros del edificio taiwanés en 1 hora, 31 minutos y 40 segundos, por debajo del límite de dos horas previsto para la transmisión.

La escalada inició a las 9:00 a.m. del sábado (hora local), tras haberse postergado un día por mal clima. Vestido con camiseta roja y sin equipo de protección, Honnold trepó por una de las esquinas del Taipei 101, haciendo uso de salientes mínimas y maniobrando sobre secciones ornamentales del edificio.