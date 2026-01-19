40 muertos y 122 heridos tras choque de trenes en España
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 40 personas han perdido la vida y 122 más resultaron heridas —13 de ellas de gravedad— tras un accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, localidad en la provincia de Córdoba, España, informó Televisión Española (TVE).
Según los primeros reportes, el siniestro se produjo cuando un tren de alta velocidad de la empresa Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, descarriló e invadió la vía contraria, justo al momento en que pasaba un tren Alvia de Renfe, con ruta de Madrid a Huelva. La colisión fue inevitable y provocó el descarrilamiento de ambos convoyes. Algunos de sus vagones cayeron por un talud de aproximadamente cuatro metros.
El accidente ocurrió a las 19:45 horas y ha sido catalogado como una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años en territorio español.
El Instituto de Medicina Legal de Córdoba, encargado de las labores forenses, ha recibido hasta el momento 37 cuerpos, de los cuales se han realizado 23 autopsias y se han identificado cinco víctimas, según reportó el Centro Integrado de Datos (CID) activado para esta emergencia.
Mientras tanto, el Ministerio de Transportes de España confirmó que se han detectado roturas en la vía férrea en el tramo afectado.
Sin embargo, aclaró que aún no se puede determinar si estos daños fueron causa o consecuencia del accidente, por lo que la investigación oficial ya está en marcha.
