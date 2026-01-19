40 muertos y 122 heridos tras choque de trenes en España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 40 personas han perdido la vida y 122 más resultaron heridas —13 de ellas de gravedad— tras un accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, localidad en la provincia de Córdoba, España, informó Televisión Española (TVE).

Según los primeros reportes, el siniestro se produjo cuando un tren de alta velocidad de la empresa Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, descarriló e invadió la vía contraria, justo al momento en que pasaba un tren Alvia de Renfe, con ruta de Madrid a Huelva. La colisión fue inevitable y provocó el descarrilamiento de ambos convoyes. Algunos de sus vagones cayeron por un talud de aproximadamente cuatro metros.