26 países enviarán tropas a Ucrania si no hay paz: presidente de Francia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La guerra en Ucrania dio un nuevo giro, luego de que 26 países de la llamada “Coalición de Voluntarios” se comprometieran a enviar tropas o brindar apoyo directo en tierra, mar o aire al ejército ucraniano, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, desde el Palacio del Elíseo en París.

Durante la Cumbre de la Coalición de la Voluntad, que reunió a 35 países aliados de Ucrania, el presidente Macron enfatizó que este despliegue no pretende “enfrascarse en ninguna guerra con Rusia”, sino marcar una línea clara de defensa ante una eventual agresión de Moscú.