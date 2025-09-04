26 países enviarán tropas a Ucrania si no hay paz: presidente de Francia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La guerra en Ucrania dio un nuevo giro, luego de que 26 países de la llamada “Coalición de Voluntarios” se comprometieran a enviar tropas o brindar apoyo directo en tierra, mar o aire al ejército ucraniano, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, desde el Palacio del Elíseo en París.
Durante la Cumbre de la Coalición de la Voluntad, que reunió a 35 países aliados de Ucrania, el presidente Macron enfatizó que este despliegue no pretende “enfrascarse en ninguna guerra con Rusia”, sino marcar una línea clara de defensa ante una eventual agresión de Moscú.
El plan contempla la presencia militar de al menos 26 países, ya sea mediante tropas, provisión de bases de la OTAN o apoyo aéreo y naval. Macron evitó revelar detalles estratégicos “para no exponer nuestros planes a la Rusia de Putin”.
Entre los países que confirmaron su participación se encuentran Alemania, Italia y Polonia, quienes contribuirán en áreas como reconstrucción militar, despliegue de tropas y apoyo logístico.
El presidente francés también lanzó un mensaje contundente a Moscú: si Rusia continúa negándose a negociar, la coalición responderá con nuevas sanciones económicas, en coordinación con Estados Unidos.
Según datos revelados por el mandatario, Rusia habría sufrido más de un millón de bajas —entre muertos y heridos— en su intento de ocupar apenas el 1% del territorio ucraniano desde noviembre de 2022.
