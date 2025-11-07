¡111 mil arañas! Encuentran megatelaraña en cueva entre Grecia y Albania

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hallazgo sin precedentes sorprendió a la comunidad científica internacional: investigadores descubrieron la telaraña más grande del mundo en una cueva tóxica situada en la frontera entre Grecia y Albania.

El descubrimiento fue publicado en la revista Subterranean Biology y revela que más de 111 mil arañas de dos especies diferentes han tejido una red de 106 metros cuadrados, convirtiendo este entorno hostil en una auténtica “megaciudad” arácnida.

La llamada Cueva de Azufre se ubica en una zona montañosa fronteriza. Su nombre se debe a un arroyo subterráneo cargado de hidrógeno sulfuroso, un gas de olor penetrante y altamente corrosivo. Las paredes de la caverna están cubiertas por una biopelícula blanca, generada por bacterias que oxidan el azufre, base de toda la cadena alimenticia del lugar.