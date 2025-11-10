“Zumba con causa” en Morelia para ayudar a niños del Ballet Folclórico Infantil de Michoacán

Los menores, quienes representaron con orgullo a Michoacán en una presentación artística en Puerto Vallarta, fueron trasladados gracias al esfuerzo conjunto de sus familias, luego de que la empresa contratada para gestionar el transporte incumpliera lo pactado. Hasta el momento, denuncian los organizadores, ninguna autoridad ha intervenido o brindado apoyo.

Los promotores del evento convocan a la ciudadanía a participar en esta clase de zumba con instructores profesionales. Además del ejercicio, será una oportunidad para expresar respaldo a la cultura, al talento infantil y a la justicia social.