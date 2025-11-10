“Zumba con causa” en Morelia para ayudar a niños del Ballet Folclórico Infantil de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una ola de solidaridad se prepara para inundar la Plaza Morelos este miércoles 12 de noviembre, cuando decenas de personas se reúnan para una gran clase de zumba con causa. El objetivo: recaudar fondos para apoyar a los padres de familia de niños del Ballet Folclórico Infantil de Michoacán, quienes recientemente fueron víctimas de un presunto fraude por parte de una agencia de viajes de Morelia.
Los menores, quienes representaron con orgullo a Michoacán en una presentación artística en Puerto Vallarta, fueron trasladados gracias al esfuerzo conjunto de sus familias, luego de que la empresa contratada para gestionar el transporte incumpliera lo pactado. Hasta el momento, denuncian los organizadores, ninguna autoridad ha intervenido o brindado apoyo.
Los promotores del evento convocan a la ciudadanía a participar en esta clase de zumba con instructores profesionales. Además del ejercicio, será una oportunidad para expresar respaldo a la cultura, al talento infantil y a la justicia social.
Quienes deseen adquirir su pulsera de acceso pueden hacerlo enviando un mensaje al número de WhatsApp 443 726 3872.
RPO