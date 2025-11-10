Morelia

“Zumba con causa” en Morelia para ayudar a niños del Ballet Folclórico Infantil de Michoacán

Los niños del Ballet Folclórico Infantil fueron víctimas de un fraude
El evento será el 12 de noviembre en Plaza Morelos y el costo por participar es de solo $50 pesos
El evento será el 12 de noviembre en Plaza Morelos y el costo por participar es de solo $50 pesosESPECIAL
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una ola de solidaridad se prepara para inundar la Plaza Morelos este miércoles 12 de noviembre, cuando decenas de personas se reúnan para una gran clase de zumba con causa. El objetivo: recaudar fondos para apoyar a los padres de familia de niños del Ballet Folclórico Infantil de Michoacán, quienes recientemente fueron víctimas de un presunto fraude por parte de una agencia de viajes de Morelia.

Te puede interesar:
¡Fraude en Morelia! Niños se quedan sin viaje por presunto robo de agencia
El evento será el 12 de noviembre en Plaza Morelos y el costo por participar es de solo $50 pesos

Los menores, quienes representaron con orgullo a Michoacán en una presentación artística en Puerto Vallarta, fueron trasladados gracias al esfuerzo conjunto de sus familias, luego de que la empresa contratada para gestionar el transporte incumpliera lo pactado. Hasta el momento, denuncian los organizadores, ninguna autoridad ha intervenido o brindado apoyo.

Los promotores del evento convocan a la ciudadanía a participar en esta clase de zumba con instructores profesionales. Además del ejercicio, será una oportunidad para expresar respaldo a la cultura, al talento infantil y a la justicia social.

El donativo para unirse a esta noble causa es de 50 pesos y el encuentro comenzará a las 5:45 de la tarde en la emblemática Plaza Morelos, conocida popularmente como “El caballito”.

Quienes deseen adquirir su pulsera de acceso pueden hacerlo enviando un mensaje al número de WhatsApp 443 726 3872.

RPO

zumba
Ballet Folclórico Infantil

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com